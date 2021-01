LIVE Sci alpino, Gigante Maribor in DIRETTA: Marta Bassino guida davanti a Gisin e Vlhova (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI FLACHAU ALLE 9.30 E 12.30 I PETTORALI DI PARTENZA DEL Gigante DI KRANJSKA GORA 11.31 Molto brava Elena Curtoni. E’ decima a 2?19. Ed ha commesso un errore vistoso nella parte centrale, dove ha perso almeno mezzo secondo. 11.30 La norvegese Mowinckel è 13ma a 3?01. Ora Elena Curtoni. Stare sotto i due secondi sarebbe eccezionale. 11.28 Nessuna ha sciato come Marta Bassino. Peccato perché il vantaggio sarebbe potuto essere anche più ampio, ma nella parte bassa Michelle Gisin è andata davvero forte, recuperando ben 3 decimi alla piemontese. 11.27 Dopo le prime 15 è al comando Marta Bassino. Secondo Michelle Gisin (+0.23), Petra ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM DI FLACHAU ALLE 9.30 E 12.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELDI KRANJSKA GORA 11.31 Molto brava Elena Curtoni. E’ decima a 2?19. Ed ha commesso un errore vistoso nella parte centrale, dove ha perso almeno mezzo secondo. 11.30 La norvegese Mowinckel è 13ma a 3?01. Ora Elena Curtoni. Stare sotto i due secondi sarebbe eccezionale. 11.28 Nessuna ha sciato come. Peccato perché il vantaggio sarebbe potuto essere anche più ampio, ma nella parte bassa Michelleè andata davvero forte, recuperando ben 3 decimi alla piemontese. 11.27 Dopo le prime 15 è al comando. Secondo Michelle(+0.23), Petra ...

