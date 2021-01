LIVE Sci alpino, Gigante Maribor in DIRETTA: Marta Bassino e Federica Brignone, tappa cruciale per la Coppa del Mondo (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le dichiarazioni delle azzurre – La presentazione del fine settimana – La classifica di Coppa del Mondo – I precedenti dell’Italia a Kranjska Gora Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo Gigante di Kranjska Gora (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021. Sulla pista denominata Podkoren vedremo in azione le atlete nella prova numero uno tra le porte larghe, ricordando che domani si farà il bis. Oggi la prima manche prenderà il via alle ore 11.00, mentre la seconda scatterà alle ore 14.00. Si corre, dunque, a Kranjska Gora che va a rimpiazzare la tappa prevista a Maribor dove, purtroppo, l’assenza ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALe dichiarazioni delle azzurre – La presentazione del fine settimana – La classifica didel– I precedenti dell’Italia a Kranjska Gora Buongiorno e benvenuti alladel primodi Kranjska Gora (Slovenia) valevole per ladeldi scifemminile 2020-2021. Sulla pista denominata Podkoren vedremo in azione le atlete nella prova numero uno tra le porte larghe, ricordando che domani si farà il bis. Oggi la prima manche prenderà il via alle ore 11.00, mentre la seconda scatterà alle ore 14.00. Si corre, dunque, a Kranjska Gora che va a rimpiazzare laprevista adove, purtroppo, l’assenza ...

