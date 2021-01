LIVE Sci alpino, Gigante Maribor in DIRETTA: celestiale Marta Bassino, è al comando! (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI FLACHAU ALLE 9.30 E 12.30 I PETTORALI DI PARTENZA DEL Gigante DI KRANJSKA GORA 11.21 Scivola l’austriaca Brunner, che stava sciando davvero bene, da top5. Le prossime azzurre: Sofia Goggia con il 15, Elena Curtoni con il 17. Per entrambe l’obiettivo sarà rimanere sotto i 2 secondi da Marta Bassino. 11.19 La slovena Hrovat, sul podio nel 2020, è settima a 1?63. Al momento sono sei le atlete in corsa per il podio. 11.18 Scivola subito la svizzera Holdener. 11.18 Marta Bassino al comando con 0.23 su Gisin, 0.51 su Vlhova e 0.54 su Shiffrin. Sesta Federica Brignone a 1?04: la valdostana non può essere soddisfatta. 11.16 La svizzera Lara Gut-Behrami è settima a ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM DI FLACHAU ALLE 9.30 E 12.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELDI KRANJSKA GORA 11.21 Scivola l’austriaca Brunner, che stava sciando davvero bene, da top5. Le prossime azzurre: Sofia Goggia con il 15, Elena Curtoni con il 17. Per entrambe l’obiettivo sarà rimanere sotto i 2 secondi da. 11.19 La slovena Hrovat, sul podio nel 2020, è settima a 1?63. Al momento sono sei le atlete in corsa per il podio. 11.18 Scivola subito la svizzera Holdener. 11.18al comando con 0.23 su Gisin, 0.51 su Vlhova e 0.54 su Shiffrin. Sesta Federica Brignone a 1?04: la valdostana non può essere soddisfatta. 11.16 La svizzera Lara Gut-Behrami è settima a ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Flachau in DIRETTA: Noel cerca la prima vittoria Gross e Moelgg a caccia di rimonte. Seconda… - Matt_Orlandi : LIVE scritto su @_SuperNews_ dello slalom gigante #KranjskaGora 2021 #scialpinofemminile - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Flachau in DIRETTA: Noel mette in fila i rivali del primo gruppo! Alex Vinatzer vuole il ris… - Matt_Orlandi : LIVE scritto su @_SuperNews_ dello slalom speciale #Flachau 2021 #scialpinomaschile - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Flachau in DIRETTA: Alex Vinatzer può riaccendere l’Italia - #alpino #Slalom #Flachau… -