LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa sfida Ineos e American Magic con la tempesta in arrivo! (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Luna Rossa vs Ineos UK: uno scontro diretto per la Finale – Ineos UK rischia la squalifica – Luna Rossa si alza in volo con 9 nodi – Programma Prada Cup 17 gennaio Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gara della Prada Cup 2021, in corso di svolgimento nella baia di Auckland (in Nuova Zelanda). Oggi nel golfo di Hauraki andranno in scena le ultime due regate del secondo Round Robin delle Challenger Series, valevoli per la qualificazione alle Finali dell’America’s Cup 2021 contro il Defender Emirates Team New Zealand. Luna Rossa è riuscita a portare a casa il primo ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAvsUK: uno scontro diretto per la Finale –UK rischia la squalifica –si alza in volo con 9 nodi – ProgrammaCup 17 gennaio Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alladella terza giornata di gara dellaCup 2021, in corso di svolgimento nella baia di Auckland (in Nuova Zelanda). Oggi nel golfo di Hauraki andranno in scena le ultime due regate del secondo Round Robin delle Challenger Series, valevoli per la qualificazione alle Finali dell’America’s Cup 2021 contro il Defender Emirates Team New Zealand.è riuscita a portare a casa il primo ...

