LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa batte American Magic! Team Ineos vicino al terzo punto (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.35 Ineos ha 6 minuti a disposizione per raggiungere la linea d'arrivo, mentre American Magic si avvicina al terzo gate con 1200 metri di ritardo rispetto ai britannici. 5.33 Gli Americani sono riusciti a decollare nella fase centrale del 3° leg ed ora guadagnano molto terreno nei confronti di Ineos, che può comunque gestire 1500 metri di margine. 5.31 Corsa contro il tempo per Britannia, che deve concludere la regata entro 10? per restare entro i limiti del tempo massimo di regata (non può superare i 45? di durata complessiva). 5.29 Ineos è già al terzo gate: britannici ad un lato di poppa dal terzo successo consecutivo nella Prada Cup. 5.27 Gli ...

