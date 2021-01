LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa batte American Magic e porta a casa il primo punto! (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.57 Gli Americani non riusciranno a tagliare il traguardo entro tempo massimo: seconda sconfitta consecutiva e 0 punti in classifica al termine del primo Round Robin per i favoriti della vigilia… 3.55 VINCE Luna Rossa!!!! Vittoria schiacciante e primo punto in classifica per la barca tricolore in questo Round Robin di Prada Cup! 3.53 Gli Americani devono ancora raggiungere la boa: Luna Rossa naviga abbastanza bene nell’ultimo lato di poppa ed è in pieno controllo. 3.50 Vento apparentemente in aumento: Luna Rossa a un passo dal primo punto nella Prada Cup!!! 3.48 Manovra perfetta ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.57 Glii non riusciranno a tagliare il traguardo entro tempo massimo: seconda sconfitta consecutiva e 0 punti in classifica al termine delRound Robin per i favoriti della vigilia… 3.55 VINCE!!!! Vittoria schiacciante epunto in classifica per la barca tricolore in questo Round Robin diCup! 3.53 Glii devono ancora raggiungere la boa:naviga abbastanza bene nell’ultimo lato di poppa ed è in pieno controllo. 3.50 Vento apparentemente in aumento:a un passo dalpunto nellaCup!!! 3.48 Manovra perfetta ...

zazoomblog : LIVE Prada Cup in DIRETTA: a breve si comincia! Luna Rossa a caccia di riscatto contro American Magic - #Prada… - infoitsport : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa sfida American Magic, Ineos per l'allungo - zazoomblog : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa sfida American Magic Ineos per l’allungo - #Prada #DIRETTA: #Rossa #sfida - infoitsport : LIVE Prada Cup 2021 in DIRETTA: Luna Rossa fa ricorso, Ineos irregolare! Il verdetto della giuria e cosa cambia - infoitsport : LIVE Prada Cup 2021 in DIRETTA: Luna Rossa cede a Ineos. Bruni: 'Perso in partenza'. Classifica e pagelle -