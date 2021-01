LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa asfalta American Magic! Bruni: “Ci piace il vento leggero” (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI Luna Rossa FRANCESCO Bruni: “SI’, A Luna Rossa piace IL vento leggero” IL VIDEO DEL SUCCESSO DI Luna Rossa CONTRO American MAGIC Grazie a tutti per averci seguito in questa notte di Prada Cup. Vi auguriamo un buon proseguimento di giornata, ma restate con noi per cronache, classifica, dichiarazioni, video, analisi e approfondimenti. Appuntamento a domani notte alle ore 3.00 per Luna Rossa-Ineos e a seguire Luna Rossa-American Magic. 5.45 Bilancio di giornata positivo per Luna ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DIFRANCESCO: “SI’, AIL” IL VIDEO DEL SUCCESSO DICONTROMAGIC Grazie a tutti per averci seguito in questa notte diCup. Vi auguriamo un buon proseguimento di giornata, ma restate con noi per cronache, classifica, dichiarazioni, video, analisi e approfondimenti. Appuntamento a domani notte alle ore 3.00 per-Ineos e a seguireMagic. 5.45 Bilancio di giornata positivo per...

zazoomblog : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa domina contro American Magic! Ineos UK fa tris - #Prada #DIRETTA: #Rossa… - infoitsport : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa domina contro American Magic! Ineos UK fa tris - zazoomblog : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa batte American Magic! Team Ineos vicino al terzo punto - #Prada #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa batte American Magic! Team Ineos vicino al terzo punto - #Prada #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa batte American Magic e porta a casa il primo punto! - #Prada #DIRETTA:… -