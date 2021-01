LIVE Prada Cup in DIRETTA: Ineos multata, è irregolare! Luna Rossa demolisce Patriot. Bruni: “Ci piace il vento leggero” (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI Luna Rossa Ineos multata! Luna Rossa VINCE IL RICORSO: ECCO COSA E’ SUCCESSO FRANCESCO Bruni: “SI’, A Luna Rossa piace IL vento leggero” Ineos ILLEGALE: COSA E’ SUCCESSO DOPO IL RICORSO VINTO DA Luna Rossa JAMES SPITHILL: “DOMANI ARRIVA UNA TEMPESTA, vento OLTRE I LIMITI?” L’ANALISI DI FEDERICO MILITELLO: Luna Rossa BARCA COMPLETA. SPITHILL E’ L’ANTIDOTO AD AINSLIE LA CLASSIFICA DELLA Prada CUP: Luna Rossa E’ SECONDA IL VIDEO DEL ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DIVINCE IL RICORSO: ECCO COSA E’ SUCCESSO FRANCESCO: “SI’, AILILLEGALE: COSA E’ SUCCESSO DOPO IL RICORSO VINTO DAJAMES SPITHILL: “DOMANI ARRIVA UNA TEMPESTA,OLTRE I LIMITI?” L’ANALISI DI FEDERICO MILITELLO:BARCA COMPLETA. SPITHILL E’ L’ANTIDOTO AD AINSLIE LA CLASSIFICA DELLACUP:E’ SECONDA IL VIDEO DEL ...

