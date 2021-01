LIVE – Mantova-Triestina, Serie C 2020/2021: girone B (DIRETTA) (Di sabato 16 gennaio 2021) La DIRETTA LIVE di Mantova-Triestina, match valido per la diciannovesima giornata del girone B di Serie C 2020/2021. Le due formazioni si trovano a pari merito in classifica con 28 punti guadagnati fino ad ora e hanno entrambe bisogno di punti per dare l’assalto al quinto posto in classifica occupato dal Cesena. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di sabato 16 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Mantova-Triestina ore 17:30 SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 16 gennaio 2021) Ladi, match valido per la diciannovesima giornata delB di. Le due formazioni si trovano a pari merito in classifica con 28 punti guadagnati fino ad ora e hanno entrambe bisogno di punti per dare l’assalto al quinto posto in classifica occupato dal Cesena. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di sabato 16 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LAore 17:30 SportFace.

Fantacalciok : Serie C, Mantova – Triestina: diretta live, risultato in tempo reale - TuttoMatera : Diretta Live - Cmb Matera-Mantova: Segui il match in tempo reale su - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Signor Prestito e CDM di nuovo in campo: alle 17 i recuperi con Mantova e Pescara. LIVE e ST… - Calciodiretta24 : Serie C, Vis Pesaro – Mantova: diretta live, risultato in tempo reale -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Mantova #futsalmercato, crisi tecnica Mantova: Rondelli allenatore ad interim Calcio a 5 Live LIVE – Mantova-Triestina, Serie C 2020/2021: girone B (DIRETTA)

La diretta live di Mantova-Triestina, match della diciannovesima giornata del girone B del campionato di Serie C 2020/2021 ...

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score gironi A, B, C (19^ giornata)

Risultati Serie C, classifiche: diretta gol live score dei gironi A, B, C. Sabato 16 gennaio si apre la 19^ giornata, vale a dire l'ultima dell'andata.

La diretta live di Mantova-Triestina, match della diciannovesima giornata del girone B del campionato di Serie C 2020/2021 ...Risultati Serie C, classifiche: diretta gol live score dei gironi A, B, C. Sabato 16 gennaio si apre la 19^ giornata, vale a dire l'ultima dell'andata.