LIVE Biathlon, Staffetta femminile Oberhof in DIRETTA: Wierer e Vittozzi vogliono far grande l'Italia, Norvegia coi favori del pronostico (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.40: Indubbiamente spetterà a Tiril Eckhoff (con tre vittorie consecutive messe a segno nelle ultime tre gare) e a Marte Olsbu Roeiseland fare la differenza. Attenzione poi alla Francia con Anais Bescond, Anais Chevalier-Bouchet, Justine Braisaz-Bouchez e Julia Simon, oltre alla Svezia delle due sorelle Hanna ed Elvira Oeberg e alla Germania padrona di casa. 14.37: favorita per la vittoria finale dovrebbe essere la Norvegia che potrà contare in apertura di prova su Ingrid Landmark Tandrevold. La scandinava ci sarà nonostante si sia fermata nel corso della sprint a causa della fibrillazione atriale accusata dopo l'ultimo poligono. Tandrevold, quindi, risponderà presente. 14.34: A chiudere il cerchio sarà poi Federica Sanfilippo, il cui obiettivo sarà quello di centrare più ...

