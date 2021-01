LIVE Biathlon, Staffetta femminile Oberhof in DIRETTA: vince la Germania, deludono Francia e Norvegia. Italia solo 15ma (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 16.03: Arriva la chiosa anche per l’Italia con Federica Sanfilippo che completa la prova delle azzurre in quindicesima piazza a 5’56?2 con un 3+12 molto negativo. 16.00: Arriva quindi il successo della Germania in questa Staffetta femminile a precedere di 17?4 sulla Bielorussia e di 35?7 la Svezia. La Russia conclude quarta a 42?5 e la Francia è quinta a 1’48?2. Nel frattempo Sanfilippo incappa nel giro di penalità, ma l’azzurra ormai gareggia con lo spirito di un allenamento (15ma a 5’27?7 dopo l’ultimo poligono). Deludente la prova della Norvegia che arriva al traguardo a 2’45?7 in ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAE’ tutto per questa. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 16.03: Arriva la chiosa anche per l’con Federica Sanfilippo che completa la prova delle azzurre in quindicesima piazza a 5’56?2 con un 3+12 molto negativo. 16.00: Arriva quindi il successo dellain questaa precedere di 17?4 sulla Bielorussia e di 35?7 la Svezia. La Russia conclude quarta a 42?5 e laè quinta a 1’48?2. Nel frattempo Sanfilippo incappa nel giro di penalità, ma l’azzurra ormai gareggia con lo spirito di un allenamento (a 5’27?7 dopo l’ultimo poligono). Deludente la prova dellache arriva al traguardo a 2’45?7 in ...

