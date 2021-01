LIVE Biathlon, Staffetta femminile Oberhof in DIRETTA: disastrosa Lardschneider al poligono a terra, la Svezia comanda (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.14: Ai 9.4 km la Francia comanda con Chevalier che sugli sci ha un altro passo. Alle sue spalle (+0?9) la svedese Persson e a 1?5 la tedesca Hettich. 15.11: NOOO!!! Due giri di penalità per Lardschneider e praticamente gara dell’Italia che purtroppo salta per aria. L’azzurra quindi è 15ma a 1’34?8. Al comando c’è la Svezia con Persson, a seguire a 1?1 la tedesca Hettich e a 9?5 la francese Chevalier. Tre errori anche per la Norvegia con Lien a 1’03?7 (13ma). 15.07: Prova un po’ forzare il ritmo al km 7.4 la francese Chevalier con 1?2 di margine su Lardschneider. 5?5 il margine su Persson. Ci si avvicina al poligono a terra. 15.06: Coppia di testa Italia-Francia con Lardschneider e Chevalier ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.14: Ai 9.4 km la Franciacon Chevalier che sugli sci ha un altro passo. Alle sue spalle (+0?9) la svedese Persson e a 1?5 la tedesca Hettich. 15.11: NOOO!!! Due giri di penalità pere praticamente gara dell’Italia che purtroppo salta per aria. L’azzurra quindi è 15ma a 1’34?8. Al comando c’è lacon Persson, a seguire a 1?1 la tedesca Hettich e a 9?5 la francese Chevalier. Tre errori anche per la Norvegia con Lien a 1’03?7 (13ma). 15.07: Prova un po’ forzare il ritmo al km 7.4 la francese Chevalier con 1?2 di margine su. 5?5 il margine su Persson. Ci si avvicina al. 15.06: Coppia di testa Italia-Francia cone Chevalier ...

