Live | Barbara D’Urso è pronta a far vivere una domenica esclusiva | Anticipazioni

Leggi su 361magazine

(Di sabato 16 gennaio 2021) Da Sandra Milo agli ex concorrenti del Grande Fratello Vip: tanti gli ospiti e i servizi da non perdere Pronti per una nuova puntata di “– Non è la”? Come di consueto, venerdì scorso a “Pomeriggio”,ha fermato per un attimo la trasmissione e ha mandato in onda un video con alcune indiscrezioni circa gli ospiti e gli argomenti che terranno incollati gli spettatori nel doppio appuntamento delladel 17 gennaio con “” e “– Non è la”. Tanti gli approfondimenti, le esclusive e i colpi di scena che sono stati promessi dalla conduttrice del day time più amata dagli italiani. Eripaga e ricambia questo amore, preparando puntate sempre più ...