LIVE/ Avellino-Cavese, le formazioni ufficiali (Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Blindare il terzo posto all’ultima gara del girone d’andata. E’ questo l’obiettivo dell’Avellino di Piero Braglia che affronta il fanalino di coda Cavese guidata dall’ex, Salvatore Campilongo. Il tecnico toscano potrà contare anche sui tre nuovi innesti tra cui l’ultimo arrivato, Julian Illanes. Le formazioni ufficiali: Avellino (3-5-2): Forte; Illanes, Miceli, L. Silvestri; Ciancio, Aloi, D’Angelo, Adamo Tito; Bernardotto, Santaniello. A disp.: Pane, Rizzo, De Francesco, Fella, Dossena, Errico, Rocchi, Maniero, Carriero, Baraye. All.: Braglia. Cavese (3-5-2): Russo; Marzupio, De Franco, Granata; Senesi, Lulli, Cuccurullo, Pompetti, Ricchi; Calderini, Bubas. A disp.: Bisogno, Paduano, Favasuli, De Paoli, Gatto, Montaperto, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Blindare il terzo posto all’ultima gara del girone d’andata. E’ questo l’obiettivo dell’di Piero Braglia che affronta il fanalino di codaguidata dall’ex, Salvatore Campilongo. Il tecnico toscano potrà contare anche sui tre nuovi innesti tra cui l’ultimo arrivato, Julian Illanes. Le(3-5-2): Forte; Illanes, Miceli, L. Silvestri; Ciancio, Aloi, D’Angelo, Adamo Tito; Bernardotto, Santaniello. A disp.: Pane, Rizzo, De Francesco, Fella, Dossena, Errico, Rocchi, Maniero, Carriero, Baraye. All.: Braglia.(3-5-2): Russo; Marzupio, De Franco, Granata; Senesi, Lulli, Cuccurullo, Pompetti, Ricchi; Calderini, Bubas. A disp.: Bisogno, Paduano, Favasuli, De Paoli, Gatto, Montaperto, ...

