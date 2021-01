Liv Tyler | sconfitto il Covid | «La mia forza? I bigliettini dei miei figli sotto la porta»

(Di sabato 16 gennaio 2021) L’abbraccio di una mamma, che ritrova i suoi bambini. Così Liv Tyler ha festeggiato la sua personale vittoria sul Covid, rivelando pubblicamente la sua positività solo dopo essersi messa alle spalle il virus: «Sono una persona riservata, di solito non condivido certe cose, ma credo che in situazioni come questa la propria storia può aiutare qualcun altro, facendolo sentire meno solo e dandogli coraggio».

L'attrice ha rivelato sui social la sua esperienza con il coronavirus: «Sono risultata positiva a Capodanno, la malattia è una locomotiva che ti butta giù. Isolata in una stanza, hai pure i sensi di c ...