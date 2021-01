Lite Alba Parietti – Selvaggia Lucarelli | da Ballando con le stelle al tribunale | aggiornamenti e testimoni famosi

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 16 gennaio 2021) Vi ricordate degli epici scontri tradurantecon le2017? L’opinionista e la giudice del talent show avevano litigato in più di una occasione, portando i loro conflitti anche sui social (e non solo). Dagospia, ci aggiorna sulla faccenda.: daal... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.