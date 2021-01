L'Italia ha bloccato i voli dal Brasile (Di sabato 16 gennaio 2021) AGI - "Ho firmato una nuova ordinanza che blocca i voli in partenza dal Brasile e vieta l'ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone contattando i dipartimenti di prevenzione". Lo rende noto il ministro della Salute Roberto Speranza, secondo cui "è fondamentale che i nostri scienziati possano studiare approfonditamente la nuova variante. Nel frattempo scegliamo la strada della massima prudenza". Leggi su agi (Di sabato 16 gennaio 2021) AGI - "Ho firmato una nuova ordinanza che blocca iin partenza dale vieta l'ingresso indi chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Chiunque si trovi già in, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone contattando i dipartimenti di prevenzione". Lo rende noto il ministro della Salute Roberto Speranza, secondo cui "è fondamentale che i nostri scienziati possano studiare approfonditamente la nuova variante. Nel frattempo scegliamo la strada della massima prudenza".

sulsitodisimone : L'Italia ha bloccato i voli dal Brasile - GaeBrancaccio : @ZZiliani È più importante aver bloccato il feroce Empoli con l'ASL compiacente per ottenere il prestigioso quarto… - 0071959m : @lvoir @APagliaccis @GiorgiaMeloni Gli puoi dire a francesca da polenta visto che mi ha bloccato ..che i voltagab… - AntonioFiori15 : @Giusepp84623364 Ha bloccato anche me senza avergli detto niente...gli ho solo ricordato con questa foto la sua squ… - uomoconbarba : @amueblaeltunel @Saiax @queencanetti211 No certo, l'ha postata quel peracottaro di Osho giorni fa adducendo che fos… -