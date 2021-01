L’Italia blocca i voli dal Brasile: ordinanza di Speranza. “Serve studiare la nuova variante” (Di sabato 16 gennaio 2021) L’Italia blocca i voli in partenza dal Brasile per difendersi dalla nuova variante del coronavirus. L’ordinanza del ministero della Salute – valida fino al 31 gennaio – prevede anche il divieto di ingresso in Italia alle persone che nei 14 giorni antecedenti abbiano soggiornato o transitato in Brasile. “Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone contattando i dipartimenti di prevenzione”, scrive il ministro Roberto Speranza in un post su Facebook in cui annuncia la nuova misura. “È fondamentale – spiega – che i nostri scienziati possano studiare approfonditamente la nuova variante. Nel frattempo scegliamo la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021)in partenza dalper difendersi dalladel coronavirus. L’del ministero della Salute – valida fino al 31 gennaio – prevede anche il divieto di ingresso in Italia alle persone che nei 14 giorni antecedenti abbiano soggiornato o transitato in. “Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone contattando i dipartimenti di prevenzione”, scrive il ministro Robertoin un post su Facebook in cui annuncia lamisura. “È fondamentale – spiega – che i nostri scienziati possanoapprofonditamente la. Nel frattempo scegliamo la ...

