L'Italia a due velocità: nel pubblico gli stipendi crescono il doppio del privato (Di sabato 16 gennaio 2021) Un'Italia che procede a due velocità, segnata dagli effetti di una crisi che ha drammaticamente accelerato le disuguaglianze già esistenti. E che vede da un lato tanti cittadini messi in ginocchio da un'emergenza che costringe i lavoratori a rimanere con i negozi chiusi, dall'altro i dipendenti della pubblica amministrazione tirare un fortissimo sospiro di sollievo. Grazie all'ultimo rinnovo contrattuale, infatti, gli stipendi in questo settore sono cresciuti a un ritmo quasi doppio rispetto a quello del privato. Come spiega il Sole 24 Ore, l'aumento medio fra il 2015 e il 2019 è stato dell'1,5% contro il +0,9% fatto registrare dal settore privato, mentre l'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'Ipca nello stesso periodo è dello 0,6 per cento.

