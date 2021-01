L’isola dei famosi 2021 | cast | inviati e opinionisti del reality con Ilary Blasi

Leggi su 361magazine

(Di sabato 16 gennaio 2021) Si partirà a marzo, il lunedì, a partire da giorno 8 Tra le informazioni certe sulsino ad ora svelate, sappiamo quale sarà la location, anche questa volta si tratta dell’Honduras con le sue meravigliose isole che faranno da palcoscenico a questa edizionedell’adventure game in onda il lunedì in prima serata su Canale 5. Alla conduzione ci sarà la bella e brava, che torna alla guida di unshow dopo Eurogames, il varietà di Canale 5 dello scorso autunno. Quanto aglisi dava per scontato un nome, quello del compagno di lavoro della bella conduttrice, Alvin. Ma la sua presenza alnon è poi così scontata. Infatti a contendersi il ruolo dici sarebbero altri personaggi del mondo dello spettacolo. Tra ...