Lione-Metz (domenica 17 gennaio, ore 21): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 16 gennaio 2021) Ultima gara in programma di questo ventesimo turno di Ligue 1 e tocca al Lione di Garcia rispondere al Paris St. Germain battendo in casa il Metz. Un punto guadagnato quello dell'OL in quel di Rennes, contro una squadra che a tratti ha messo in grande difficoltà Depay e compagni. Una prova di carattere e la capacità di uscire InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici

Ultime Notizie dalla rete : Lione Metz Lione-Metz (domenica 17 gennaio, ore 21): formazioni, quote, pronostici Infobetting CALCIO, LIGUE 1: MONACO SBANCA MONTPELLIER AL 94', POKER LIONE

Grazie a un gol al 94' di Germain, il Monaco sbanca Montpellier per 1-0 e porta a casa tre punti preziosi. Altro successo esterno ...

Ligue 1 2020/21, il programma della 20^ giornata: l’Angers ospita il Psg

Come arrivano le squadre, orario e dove vedere la 20^ giornata di Ligue 1: apre Montpellier-Monaco, chiude la capolista Lione Inizia il girone di ritorno della Ligue 1. La 20^ giornata sarà una giorna ...

Grazie a un gol al 94' di Germain, il Monaco sbanca Montpellier per 1-0 e porta a casa tre punti preziosi. Altro successo esterno ...