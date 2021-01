L' impresa del torinese Zacchetti | primo degli italiani alla Parigi-Dakar

robersperanza : Un milione di persone vaccinate in Italia. È il primo incoraggiante passo di questa maratona decisiva per il futur… - Corriere : «La pandemia Covid erode quella che è stata la forza economica italiana: la media e piccola impresa. Tutto questo s… - Tg3web : Nuova impresa della piemontese Marta Bassino, che a Kranjska Gora vince lo slalom gigante. Terzo successo stagional… - flashmaticgun : RT @Corriere: «La pandemia Covid erode quella che è stata la forza economica italiana: la media e piccola impresa. Tutto questo sta avvenen… - NicolaMelloni : @MarcoCantamessa @francegerar @checovenier @AndreaRoventini @monacelt dell'impresa e del mercato diverse hanno dato… -

Ultime Notizie dalla rete : impresa del

La Stampa

L'emergenza Coronavirus continua a non dare tregua non solo in Italia, ma in tutto il pianeta. Come di consueto, il Ministero della Salute ha ...Non c'e' bisogno del salario minimo. Se offre stipendi cosi' bassi non trovera' nessun lavoratore e quella impresa non funzionera'. Se, per assurdo, qualcuno dovesse accettare (anche di lavorare ...