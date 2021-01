L'impresa del torinese Zacchetti, primo degli italiani alla Parigi-Dakar (Di sabato 16 gennaio 2021) Il giavenese ha percorso 7000 km nel deserto arabico in sella alla sua KTM con partenza ed arrivo a Jeddah nella categoria Original by Motul Leggi su lastampa (Di sabato 16 gennaio 2021) Il giavenese ha percorso 7000 km nel deserto arabico in sellasua KTM con partenza ed arrivo a Jeddah nella categoria Original by Motul

robersperanza : Un milione di persone vaccinate in Italia. È il primo incoraggiante passo di questa maratona decisiva per il futur… - Corriere : «La pandemia Covid erode quella che è stata la forza economica italiana: la media e piccola impresa. Tutto questo s… - Tg3web : Nuova impresa della piemontese Marta Bassino, che a Kranjska Gora vince lo slalom gigante. Terzo successo stagional… - palmiottid : Pasti a 1 euro per chi é diventato povero. Rispetto della dignitá della persona, delicatezza e attenzione.… - FederGolf : PGA Tour: Sony Open, Steele sogna l'impresa dopo la beffa del 2020 - -

Ultime Notizie dalla rete : impresa del L'impresa del torinese Zacchetti, primo degli italiani alla Parigi-Dakar La Stampa Zona rossa: gli enti locali preparano il ricorso alla giustizia amministrativa

L’ennesimo giro di vite è stato deciso dal Ministro della Salute. Ma la Lombardia e Bolzano non ci stanno. Il nodo sono anche i saldi negati.

Il saluto del Prefetto Sammartino alla città

CATANIA – Il messaggio di commiato del Prefetto Claudio Sammartino: Fra qualche giorno, per raggiunti limiti di età, lascerò il servizio attivo da Prefetto della Città e del territorio catanese che ho ...

L’ennesimo giro di vite è stato deciso dal Ministro della Salute. Ma la Lombardia e Bolzano non ci stanno. Il nodo sono anche i saldi negati.CATANIA – Il messaggio di commiato del Prefetto Claudio Sammartino: Fra qualche giorno, per raggiunti limiti di età, lascerò il servizio attivo da Prefetto della Città e del territorio catanese che ho ...