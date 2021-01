Lille-Reims (domenica 17 gennaio, ore 17): convocati, formazioni ufficiali, quote, pronostici. Tutti a disposizione per Galtier (Di sabato 16 gennaio 2021) Primo turno del girone di ritorno in Ligue 1 e ventesimo complessivo: nel pre serale di questa domenica 17 gennaio il Lille di Galtier riceve tra la mura amiche il Reims. Terza vittoria esterna consecutiva per i rossoblu, che hanno fatto bottino pieno sul terreno del Nimes grazie ad un gol del solito Burak Yilmaz. E’ InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 16 gennaio 2021) Primo turno del girone di ritorno in Ligue 1 e ventesimo complessivo: nel pre serale di questa17ildiriceve tra la mura amiche il. Terza vittoria esterna consecutiva per i rossoblu, che hanno fatto bottino pieno sul terreno del Nimes grazie ad un gol del solito Burak Yilmaz. E’ InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Lille-Reims (domenica 17 gennaio, ore 17): convocati, formazioni ufficiali, quote, - infobetting : Lille-Reims (domenica 17 gennaio, ore 17): formazioni, quote, pronostici - Calciodiretta24 : Ligue 1, Lille – Reims: diretta live, risultato in tempo reale - Fantacalciok : Ligue 1, Lille – Reims: diretta live, risultato in tempo reale - CinqueNews : Lille-Reims: numeri, curiosità e statistiche -