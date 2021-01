L’esordio di Saviano sul “Corriere” bocciato da social e giornalisti | «Il nulla | tutta aria fritta»

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 16 gennaio 2021) “disul: le mafie, l’usura, il Covid. Duecento righe di allarmi, sospetti, teoremi, senza una sola storia con nome e cognome, senza un solo fatto verificabile. La mafia declinata al plurale perché le mafie sono un guadagno certo. Non solo per i mafiosi”. Nel tweet di Alessandro Barbano, già direttore del Mattino ed ex vicedirettore del Messaggero, è racchiusa la sintesi di una video inchiesta pubblicizzata da giorni da Rcs.sul, Sgarbi lo liquida: “Un monologo sul” Il titolo era roboante: “Così l’usura delle mafie soffoca l’economia al tempo del Covid”. Ma la videoinchiesta di, per usare un eufemismo, non ha appassionato i lettori. Infatti, il tenore dei commenti suiè molto critico. Tra ...