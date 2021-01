L’Emilia Romagna invita Elon Musk: “Venga a costruire le Tesla nella terra della Ferrari” (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen – Elon Musk “chiamato” dalla terra dei Motori delL’Emilia Romagna, la culla di Ferrari, Lamborghini e molti altri, per fargli fare una fabbrica di auto Tesla. Emilia Romagna, l’assessore Colla: “Musk investa” Sebbene per i veri appassionati di motori questo appello suoni come qualcosa di sacrilego, alcuni marchi motoristici e il loro indotto ritengono che la Tesla di Musk possa portare ricchezza al polo industriale della zona. Nello specifico, l’appello è partito dal quotidiano Il Resto del Carlino e poi rilanciato da Vincenzo Colla, assessore regionale al Lavoro e allo Sviluppo economico. “La nostra regione è attraente per gli investimenti pazienti”, ha detto Colla e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen –“chiamato” dalladei Motori del, la culla di, Lamborghini e molti altri, per fargli fare una fabbrica di auto. Emilia, l’assessore Colla: “investa” Sebbene per i veri appassionati di motori questo appello suoni come qualcosa di sacrilego, alcuni marchi motoristici e il loro indotto ritengono che ladipossa portare ricchezza al polo industrialezona. Nello specifico, l’appello è partito dal quotidiano Il Resto del Carlino e poi rilanciato da Vincenzo Colla, assessore regionale al Lavoro e allo Sviluppo economico. “La nostra regione è attraente per gli investimenti pazienti”, ha detto Colla e ...

sbonaccini : #CORONAVIRUS, l'Emilia-Romagna è confermata in zona arancione. Da domani, 16 gennaio, entra in vigore il nuovo… - RegioneER : #sanitaER #Coronavirus, l'aggiornamento per l’Emilia-Romagna: su oltre 15.600 TAMPONI, 1.794 nuovi positivi. 2.163… - ComuneRE : Dal 16 gennaio entra in vigore il nuovo DPCM del Governo ?? - SchiroTheBabe : RT @sbonaccini: #CORONAVIRUS, l'Emilia-Romagna è confermata in zona arancione. Da domani, 16 gennaio, entra in vigore il nuovo #DPCM del Go… - CatelliRossella : Coronavirus, 13 regioni cambiano colore da domenica: l'Emilia-Romagna resta arancione -

Ultime Notizie dalla rete : L’Emilia Romagna Nuovo Dpcm gennaio 2021, così si entra subito in zona rossa. Con Rt a 0,50 scatta invece la fascia bianca Corriere della Sera