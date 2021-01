L' Ema valuta i vaccini russo e cinese

Leggi su agi

(Di sabato 16 gennaio 2021) AGI - "Stiamo lavorando sul vaccino Johnson&Jonhnson, che al momento è il più avanzato ma ci sono anche altriper i quali abbiamo avviato un dialogo e siamo pronti ad iniziare le procedure". Ad affermarlo ai microfoni di SkyTg24 è Marco Cavaleri, responsabile della strategia vaccinale dell'Ema, l'Agenzia europea per i medicinali della Ue per la valutazione europea per la valutazione dei medicinali. "Siamo in contatto anche con gli sviluppatori del vaccinoe di quello- continua Cavaleri -, siamo aperti a discutere anche con loro per vedere se ci sono margini e se c'è un interesse per una autorizzazione europea. Siamo assolutamente aperti". Per Johnson&Johnson, "se i risultati dello studio clinico sono positivi - spiega Cavaleri - e disponibili in tempi rapidi, ci sono i margini per arrivare ad un ...