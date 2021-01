Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Fiorentina (Di sabato 16 gennaio 2021) Ecco le ultime sulle probabili scelte dei due tecnici per Napoli-Fiorentina, calcio d’inizio previsto alle 12.30 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.Gattuso ha perso Fabian Ruiz nelle ultime ore per la sua positività al Covid-19, si aggiunge così a Osimhen, squalificato Di Lorenzo. Ci sarà Hysaj sulla fascia destra, Demme e Bakayoko a centrocampo, Petagna in avanti. Mertens ci sarà e potrebbe giocare uno spezzone di gara per ritrovare ritmo in vista della gara di Supercoppa di mercoledì contro la Juventus. Prandelli si affida a Bonaventura e Ribery dietro a Vlahovic per fare male al Napoli. Napoli (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso. Fiorentina (3-5-2): ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 16 gennaio 2021) Ecco le ultimescelte dei due tecnici per, calcio d’inizio previsto alle 12.30 allo Stadio Diego Armando Maradona di.Gattuso ha perso Fabian Ruiz nelle ultime ore per la sua positività al Covid-19, si aggiunge così a Osimhen, squalificato Di Lorenzo. Ci sarà Hysaj sulla fascia destra, Demme e Bakayoko a centrocampo, Petagna in avanti. Mertens ci sarà e potrebbe giocare uno spezzone di gara per ritrovare ritmo in vista della gara di Supercoppa di mercoledì contro la Juventus. Prandelli si affida a Bonaventura e Ribery dietro a Vlahovic per fare male al(4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso.(3-5-2): ...

