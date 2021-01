Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Juventus (Di sabato 16 gennaio 2021) Ecco le ultime sulle probabili scelte dei due tecnici per Inter-Juventus, calcio d’inizio previsto alle 20.45 a San Siro.Conte deve rinunciare ancora a D’Ambrosio, il suo undici dovrebbe essere lo stesso che ha pareggiato con la Roma domenica scorsa, eccezion fatta per Young al posto di Darmian sulla fascia mancina. Pirlo si affida a Morata-Ronaldo per fare male all’Inter. Ancora fuori Alex Sandro, Cuadrado e De Ligt, positivi al Covid-19, ci sarà Frabotta a sinistra in difesa. Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte. Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Ramsey; Morata, Ronaldo. All. Pirlo. Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 16 gennaio 2021) Ecco le ultimescelte dei due tecnici per, calcio d’inizio previsto alle 20.45 a San Siro.Conte deve rinunciare ancora a D’Ambrosio, il suo undici dovrebbe essere lo stesso che ha pareggiato con la Roma domenica scorsa, eccezion fatta per Young al posto di Darmian sulla fascia mancina. Pirlo si affida a Morata-Ronaldo per fare male all’. Ancora fuori Alex Sandro, Cuadrado e De Ligt, positivi al Covid-19, ci sarà Frabotta a sinistra in difesa.(3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte.(4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Ramsey; Morata, Ronaldo. All. Pirlo. Foto: Twitter ...

