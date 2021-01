Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Genoa (Di sabato 16 gennaio 2021) Ecco le ultime sulle probabili scelte dei due tecnici per Atalanta-Genoa, calcio d’inizio previsto alle 15.00 al Gewiss Stadium.Gasperini si affida ai soliti Ilicic e Zapata con Pessina alle loro spalle, l’azzurro sta diventando sempre più una certezza dell’undici atalantino. Scalpita Luis Muriel per dare il suo contributo nella gara. Ballardini si affida a Destro e Shomurodov per provare a fare male ai nerazzurri. Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata. All. Gasperini. Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Zappacosta, Lerager, Badelj, Zajc, Criscito; Destro, Shomurodov. All. Ballardini. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 16 gennaio 2021) Ecco le ultimescelte dei due tecnici per, calcio d’inizio previsto alle 15.00 al Gewiss Stadium.Gasperini si affida ai soliti Ilicic e Zapata con Pessina alle loro spalle, l’azzurro sta diventando sempre più una certezza dell’undici atalantino. Scalpita Luis Muriel per dare il suo contributo nella gara. Ballardini si affida a Destro e Shomurodov per provare a fare male ai nerazzurri.(3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata. All. Gasperini.(3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Zappacosta, Lerager, Badelj, Zajc, Criscito; Destro, Shomurodov. All. Ballardini. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

