Le reali europee sono diventate le nuove influencer

(Di sabato 16 gennaio 2021) Kate Middleton: i royal look più belli del 2020 guarda le foto C’è una donna negli Stati Uniti che da otto anni copia e compra ogni abito o accessorio indossato da Kate Middleton. Danielle Magness-Wellman, 41 anni, medico di Mankato, Minnesota, in pochi mesi ha trasformato questa (insolita) passione in un hobby così sistematico che è arrivata a creare persino un profilo Instagram, Katesreplikates, diventato un faro tra le fashionistas royal che si scambiano gli indirizzi con una chat. Se non riesce a procurarsi l’originale, si rivolge a una sarta locale che lezza il look velocemente. «La Middleton ...