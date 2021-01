Le Parole della Settimana sabato 16 gennaio su Rai 3 gli ospiti della puntata (Di sabato 16 gennaio 2021) Le Parole della Settimana sabato 16 gennaio Massimo Gramellini su Rai 3 ospita Luca Cordero di Montezemolo e Massimo Giannini Le Parole della Settimana continua a raccontare l’Italia e il mondo con Massimo Gramellini attraverso il linguaggio, nuova puntata sabato 16 gennaio su Rai 3, caratterizzato dal collaudato alternarsi di ospiti noti e non per scoprire, approfondire, comprendere, e spingere a riflessione sui principali fatti della Settimana che va a concludersi. Una formula che funziona e alterna storie straordinarie di vita quotidiana, raccontate dalla diretta voce di chi le ha vissute, ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 16 gennaio 2021) Le16Massimo Gramellini su Rai 3 ospita Luca Cordero di Montezemolo e Massimo Giannini Lecontinua a raccontare l’Italia e il mondo con Massimo Gramellini attraverso il linguaggio, nuova16su Rai 3, caratterizzato dal collaudato alternarsi dinoti e non per scoprire, approfondire, comprendere, e spingere a riflessione sui principali fattiche va a concludersi. Una formula che funziona e alterna storie straordinarie di vita quotidiana, raccontate dalla diretta voce di chi le ha vissute, ...

Capezzone : Su @atlanticomag Dorian Gray sulle nuove dichiarazioni coraggiose della figlia di Rafsanjani - Inter : ??? | INTERVISTA Riascoltiamo le parole di @AchrafHakimi al termine della vittoria contro la Fiorentina in Coppa It… - fleinaudi : #crisigoverno Le considerazioni della @fleinaudi sull'attuale momento politico attraverso le parole del nostro Vice… - sommopoeta1265 : RT @ravennafestival: 17 gennaio 21:15 .@raicinque concerto dal Teatro di Corte della @reggiadicaserta 'Le ultime sette parole di Cristo in… - ArielloGiuliano : RT @anthos555: Sono le parole di un Magistrato ucciso per mano della mafia ma per volere di altri. #Falcone -

Ultime Notizie dalla rete : Parole della Le Parole della Settimana con Massimo Gramellini RAI - Radiotelevisione Italiana Pfizer si ferma, allarme vaccini. In Italia a rischio il programma per il secondo richiamo

A meno di quarantotto ore dalla somministrazione della seconda dose del vaccino l’azienda produttrice, Pfizer, annuncia un rallentamento dalle tre alle quattro settimane delle consegne ...

Pfizer si ferma, allarme vaccini. In Italia un milione di vaccinati

A meno di quarantotto ore dalla somministrazione della seconda dose del vaccino l’azienda produttrice, Pfizer, annuncia un rallentamento dalle tre alle quattro settimane delle consegne ...

A meno di quarantotto ore dalla somministrazione della seconda dose del vaccino l’azienda produttrice, Pfizer, annuncia un rallentamento dalle tre alle quattro settimane delle consegne ...A meno di quarantotto ore dalla somministrazione della seconda dose del vaccino l’azienda produttrice, Pfizer, annuncia un rallentamento dalle tre alle quattro settimane delle consegne ...