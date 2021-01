Le panchine in Serie A | situazione calda per Torino e Udinese Ancora chance per Giampaolo e Gotti

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 17 gennaio 2021) Si sono giocate altre tre partite valide per la 18esima giornata del campionato diA. Dopo il successo del Bologna contro il Verona, sono scese in campo anche-Spezia e Sampdoria-. In particolar modo è stata particolarmente deludente la partita dei granata che non sono andati oltre il pareggio, 0-0 il risultato finale contro una squadra inferiore dal punto di vista tecnico ma che sta disputando una stagione molto positiva e può raggiungere la salvezza. Il presidente Cairo non ha gradito la prestazione, manon ci sarà un ribaltone.salvala panchina, ma la fiducia non è illimitata, contro il Benevento non saranno concessi passi falsi.A, lain casa ...