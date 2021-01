Le notizie del giorno | le bordate di Felipe Melo a Chiellini Estorsione in Serie A | le Wags di Inter-Juve

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 16 gennaio 2021) Tutte ledelche riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Continuano le scintille trae Giorgio, due calciatori che non si sono mai amati. In un’vista rilasciata a Francesco Fontana, come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’,non ha risparmiatoallontino. “Lui è una bandiera della, purtroppo si fa male sempre. Nel calcio quello che succede negli spogliatoi rimane lì”, il riferimento è a Balotelli. “I suoi compagni devono avere paura di lui perché se ha parlato di uno che ha giocato in nazionale con lui, magari domani potrebbe farlo con qualcuno che condivide il campo con lui oggi”. (LA NOTIZIA NEL ...