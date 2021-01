Lazio-Roma, il figlio di Mihajlovic attacca Zaniolo: “Ristacca i social” (Di sabato 16 gennaio 2021) “ARistacca i social”. Questo è quanto scritto in una storia pubblicata su Instagram da Dusan Mihajlovic, figlio di Sinisa, in cui si vede una foto di Nicolò Zaniolo. La storia è stata postata dopo la vittoria della Lazio per 3-0 nel derby contro la Roma, e si riferisce alla decisione di Zaniolo di tornare sui social per caricare i suoi compagni in vista del match, arrivata pochi giorni dopo la scelta di sparire da tutte le piattaforme. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 16 gennaio 2021) “A”. Questo è quanto scritto in una storia pubblicata su Instagram da Dusandi Sinisa, in cui si vede una foto di Nicolò. La storia è stata postata dopo la vittoria dellaper 3-0 nel derby contro la, e si riferisce alla decisione didi tornare suiper caricare i suoi compagni in vista del match, arrivata pochi giorni dopo la scelta di sparire da tutte le piattaforme. SportFace.

