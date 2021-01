Lazio-Roma, anche lo sfottò anche del marito della Raggi: “salutiamo i cuginetti…” [FOTO] (Di sabato 16 gennaio 2021) Andrea Severini, marito della sindaca di Roma, Virginia Raggi, fa festa insieme al figlio Matteo dopo il successo della Lazio nel derby contro la squadra giallorossa. Il risultato è stato di 3-0 e non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro, vantaggio dell’11 di Simone Inzaghi con Ciro Immobile, poi è arrivata la doppietta di Luis Alberto. La compagine biancoceleste si rilancia in classifica, mentre per la squadra di Fonseca è uno stop pesantissimo per la corsa scudetto. Lazio-Roma, lo sfottò del marito della Raggi Photo by Vittorio Zunino Celotto/Getty ImagesIl marito della sindaca Raggi ha commentato così il derby ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 16 gennaio 2021) Andrea Severini,sindaca di, Virginia, fa festa insieme al figlio Matteo dopo il successonel derby contro la squadra giallorossa. Il risultato è stato di 3-0 e non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro, vantaggio dell’11 di Simone Inzaghi con Ciro Immobile, poi è arrivata la doppietta di Luis Alberto. La compagine biancoceleste si rilancia in classifica, mentre per la squadra di Fonseca è uno stop pesantissimo per la corsa scudetto., lodelPhoto by Vittorio Zunino Celotto/Getty ImagesIlsindacaha commentato così il derby ...

ZZiliani : La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Mil… - LucasLeiva87 : Sotto la curva perché Roma è S.S Lazio ... - OfficialASRoma : ?? C'è un solo precedente tra Lazio e Roma alla 18° giornata: il 2-2 del 2014-15 10 statistiche in vista di… - AmaroSobri : RT @Bolalob: Hasil Liga Italia: Lazio Menangi Derby della Capitale dari Roma - ginolat76 : RT @Andrea_82b15: @marini_valerio Ce facevo caso ieri. Per me erano più contenti avesse perso la Roma piuttosto che vinto la Lazio. Se non… -