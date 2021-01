Lazio-Roma 3-0, promessa mantenuta: Anna Falchi nuda su Instagram (FOTO) (Di sabato 16 gennaio 2021) “Finitaaaaaa la partita piu? importante e sentita della capitale !!!! W W W la Lazio e tutta la squadra , il grande Immobile che non ci delude mai, il “Lupo” Luis Alberto che dire. 3 a zitti Fioretto mantenuto!“. Anna Falchi, super tifosa della Lazio, mantiene la promessa e si mostra nuda su Instagram. Ecco il post pubblicato dalla bella Anna dopo la netta vittoria dei biancocelesti per 3-0 nel derby contro la Roma valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@AnnaFalchi22) SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 16 gennaio 2021) “Finitaaaaaa la partita piu? importante e sentita della capitale !!!! W W W lae tutta la squadra , il grande Immobile che non ci delude mai, il “Lupo” Luis Alberto che dire. 3 a zitti Fioretto mantenuto!“., super tifosa della, mantiene lae si mostrasu. Ecco il post pubblicato dalla belladopo la netta vittoria dei biancocelesti per 3-0 nel derby contro lavalevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. Visualizza questo post suUn post condiviso da (@22) SportFace.

