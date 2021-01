(Di sabato 16 gennaio 2021) ROMA - Ladomina la Roma nel derby , all'Olimpico finisce 3-0 per i ragazzi di Simone Inzaghi con il gol di Immobile e la doppietta di Luis Alberto. Suivia alle esultanze e agli sfottò ...

zazoomblog : Lazio-Roma il figlio di Mihajlovic attacca Zaniolo: “Ristacca i social” - #Lazio-Roma #figlio #Mihajlovic - laziolibera : Lazio, il figlio di Mihajlovic sfotte Zaniolo sui social - Carolin43057947 : Non fa una piega - sportli26181512 : #Lazio, il figlio di Mihajlovic sfotte Zaniolo sui social: Dusan, tifosissimo dei colori biancocelesti, esulta dopo… - Solo_La_Lazio : ?? Non sarebbe una decisione sbagliata... ?? Grande Dusan #Mihajlovic! ??Ecco cosa ha scritto dopo #LazioRoma a… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio figlio

“Aristacca i social”. Questo è quanto scritto in una storia pubblicata su Instagram da Dusan Mihajlovic, figlio di Sinisa, in cui si vede una foto di Nicolò Zaniolo. La storia è stata postata dopo la ...Dusan Mihajlovic, figlio di Sinisa e grande tifoso della Lazio, prende in giro Nicolò Zaniolo dopo la vittoria della Lazio nel derby ...