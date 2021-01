Lazio, da zona gialla a zona arancione: le nuove regole per lo sport e lo svago (Di sabato 16 gennaio 2021) La Regione Lazio e la sua Capitale, da domenica 17 dicembre 2021, passa dalla zona gialla alla zona arancione. Il tutto è giustificato dal valore RT pari a 1.1 con incidenza a 14 giorni pari a 374 per 100 mila abitanti. Questo porterà diverse novità negli spostamenti ma anche per i bar, negozi, ristoranti, e in ambito scolastico. Ma quali sono le novità sullo sport e le attività di svago e cultura? Vediamole insieme. Cultura e svago Sono chiuse al pubblico le mostre e i vari musei, sia nella Capitale ma anche in tutta la regione Lazio. Attività motoria e sportiva E’ prorogata la chiusura, e quindi restano a porte serrate, le palestre e le piscine. Restano tuttavia aperti i vari ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 16 gennaio 2021) La Regionee la sua Capitale, da domenica 17 dicembre 2021, passa dallaalla. Il tutto è giustificato dal valore RT pari a 1.1 con incidenza a 14 giorni pari a 374 per 100 mila abitanti. Questo porterà diverse novità negli spostamenti ma anche per i bar, negozi, ristoranti, e in ambito scolastico. Ma quali sono le novità sulloe le attività die cultura? Vediamole insieme. Cultura eSono chiuse al pubblico le mostre e i vari musei, sia nella Capitale ma anche in tutta la regione. Attività motoria eiva E’ prorogata la chiusura, e quindi restano a porte serrate, le palestre e le piscine. Restano tuttavia aperti i vari ...

