Lazio arancione, oggi ultimo sabato in zona gialla: ecco cosa si può fare e cosa cambia da domani (Di sabato 16 gennaio 2021) ultimo sabato in zona gialla per il Lazio perché da domani, domenica 17 gennaio, la Regione entrerà per la prima volta in fascia arancione. Questo perché, stando al monitoraggio della cabina di regia fatto ieri, l’Rt del Lazio ha superato quota 1 e ha raggiunto l’1,07, dato che ha fatto subito scattare la zona arancione. Ricordiamo che le “soglie di accesso” Rt sono scese all’1 per la zona arancione e all’1,25 per la zona rossa, ma una Regione può diventare arancione anche con un indice più basso se, sulla base dei 21 criteri, il rischio è alto. Leggi anche: Lazio zona arancione, il nuovo modulo di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 16 gennaio 2021)inper ilperché da, domenica 17 gennaio, la Regione entrerà per la prima volta in fascia. Questo perché, stando al monitoraggio della cabina di regia fatto ieri, l’Rt delha superato quota 1 e ha raggiunto l’1,07, dato che ha fatto subito scattare la. Ricordiamo che le “soglie di accesso” Rt sono scese all’1 per lae all’1,25 per larossa, ma una Regione può diventareanche con un indice più basso se, sulla base dei 21 criteri, il rischio è alto. Leggi anche:, il nuovo modulo di ...

rtl1025 : ??Nove Regioni passano in #zonaarancione: sono le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Pi… - CorriereCitta : #Lazio arancione, oggi ultimo sabato in zona gialla: ecco cosa si può fare e cosa cambia da domani #zonaarancione… - Alessan77616441 : RT @DavelloStefano: Nel #Lazio da Domenica è #zonaarancione. Questa settimana che è stata #zonagialla si è fatta la DAD alle superiori. D… - albertoviperino : @piersileri Facciamo fatica a capire anche le scelte di @robersperanza ...il Lazio in arancione perché ? Chiudere… - fraxfineline : @tightropexvibez ma poi hanno messo orari improponibili e comunque hanno chiuso le scuole quando il lazio era ancor… -