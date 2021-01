Laura Chiatti moglie Marco Bocci: avete mai visto la loro casa? Un dettaglio è stupendo (Di sabato 16 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Laura Chiatti è la moglie di Marco Bocci, entrambi, insieme ai due figli, Enea e Pablo, vivono in una casa stupenda. Un dettaglio ha colpito i fan. Marco Bocci questa sera sarà l’ospite d’eccezione nel programma C’è Posta per te, condotto da Maria De Filippi. Marco e Laura si sono conosciuti per caso ad una Leggi su youmovies (Di sabato 16 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è ladi, entrambi, insieme ai due figli, Enea e Pablo, vivono in unastupenda. Unha colpito i fan.questa sera sarà l’ospite d’eccezione nel programma C’è Posta per te, condotto da Maria De Filippi.si sono conosciuti per caso ad una

NaomNoemi : RT @VanityFairIt: Dallo scatto nella natura di #AntonellaElia ai selfie casalinghi di #AlbaParietti e #LauraChiatti passando per #MariaTere… - VanityFairIt : Dallo scatto nella natura di #AntonellaElia ai selfie casalinghi di #AlbaParietti e #LauraChiatti passando per… - ValeMuseum : Laura Chiatti as Rosalba in 'L'amico di famiglia' (2006), Paolo Sorrentino Un film @medusa_film ora su @NetflixIT - QuotidianPost : Laura Chiatti i complimenti a Marco Bocci per Made in Italy: il commento inaspettato - il_biondobianco : @AlbaZevon @ClubAsianaFans Vero hai pure un qualcosa di Laura Chiatti. Probabilmente sei un mix per far uscire il meglio! ???? -