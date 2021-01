Laura Chiatti e l’amore con il marito Marco Bocci nato al telefono (Di sabato 16 gennaio 2021) Tra Laura Chiatti e il marito Marco Bocci è stato un colpo di fulmine. L’attrice reduce da una lunga storia con Francesco Arca ed il volto del commissario Calcaterra terminato il flirt con Emma, si sono sposati dal 2014 e hanno due figli: Enea nato nel 2015 e Pablo l’anno successivo. Nella loro storia la parola chiave è alta velocità, è partito tutto da una telefonata di Marco Bocci a Laura Chiatti che ha portato al primo incontro. Il bell’attore umbro e la bionda collega ufficializzano la loro relazione nel gennaio 2014 e a due settimane dalla nascita della loro storia, decidono di annunciare il matrimonio e convolano a nozze a giugno dello stesso anno a Perugia nella Basilica di San Pietro. La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 16 gennaio 2021) Trae ilè stato un colpo di fulmine. L’attrice reduce da una lunga storia con Francesco Arca ed il volto del commissario Calcaterra termiil flirt con Emma, si sono sposati dal 2014 e hanno due figli: Eneanel 2015 e Pablo l’anno successivo. Nella loro storia la parola chiave è alta velocità, è partito tutto da una telefonata diche ha portato al primo incontro. Il bell’attore umbro e la bionda collega ufficializzano la loro relazione nel gennaio 2014 e a due settimane dalla nascita della loro storia, decidono di annunciare il matrimonio e convolano a nozze a giugno dello stesso anno a Perugia nella Basilica di San Pietro. La ...

zazoomblog : Marco Bocci: chi è Instagram Laura Chiatti vita privata dell’ospite di C’è Posta per Te - #Marco #Bocci:… - NaomNoemi : RT @VanityFairIt: Dallo scatto nella natura di #AntonellaElia ai selfie casalinghi di #AlbaParietti e #LauraChiatti passando per #MariaTere… - VanityFairIt : Dallo scatto nella natura di #AntonellaElia ai selfie casalinghi di #AlbaParietti e #LauraChiatti passando per… - ValeMuseum : Laura Chiatti as Rosalba in 'L'amico di famiglia' (2006), Paolo Sorrentino Un film @medusa_film ora su @NetflixIT - QuotidianPost : Laura Chiatti i complimenti a Marco Bocci per Made in Italy: il commento inaspettato -