Latina | ciclista travolto da un suv | è gravissimo

(Di sabato 16 gennaio 2021) Brutto incidente quello avvenuto ieri sera alle porte di Borgo Sabotino, una frazione del comune di. Un suv Range Rover Evoque guidato da un 35enne del luogo ha impattato contro untravolgendolo. Un urto violento, tant’è che l’uomo a bordo della bici è caduto e rimbalzato a bordo strada. E’ stato il 35enne, sotto choc, a dare l’allarme e a chiedere l’aiuto dei soccorsi: ilè stato portato d’urgenza in condizioni gravissime dal personale sanitario del 118 al pronto soccorso dell’Ospedale Santa Maria Goretti di. Sono in corso ulteriori accertamenti per identificare il ferito e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. su Il Corriere della Città.

