Laschet è il nuovo segretario della CDU Quali gli scenari?

(Di sabato 16 gennaio 2021) Questa mattina si è tenuto il primo congresso CDU in formato digitalesua storia: 994 delegate e delegati connessi e registrati hanno potuto seguire online la discussione tra i tre candidati alla Segreteria e votare. Si sfidavano Norbert Röttgen, che è arrivato terzo nella competizione, Friedrich Merz e Armin. Quest’ultimo ha vinto al ballottaggio con 521 voti contro i 466 di Merz. Cosa può significare questa elezione per la Germania e la CDU in particolare? Tra i tre candidati era Merz quello che proponeva una posizione più chiara e radicale sui temi e i valoriCDU. Lo ha ribadito infatti a più riprese. In un passaggio ha affermato che è entrato nella CDU a 16 anni e non perché vedesse il partito come una sorta di fucina per produrre funzionari, ma per le idee che portava avanti. Posizioni reputate controverse ...