L’appello del cantante Shalpy: “Sono in una condizione di estrema indigenza, farei anche il cameriere. Accetterei qualsiasi proposta” (Di sabato 16 gennaio 2021) “In questo momento mi trovo in una situazione di estrema indigenza” e per lavorare “Accetterei qualsiasi proposta”. È lo sfogo di Shalpy, all’anagrafe Giovanni Scialpi, cantante e personaggio dello spettacolo che, come molti altri nel suo campo, è stato duramente colpito dalla crisi causata dal Covid19. Il cantante ha raccontato la sua situazione a Rolling Stone, rivelando una situazione di grande difficoltà economica, “come il 90% della gente che fa questo mestiere”. “Faccio parte di una fetta di persone che non è calcolata né dallo Stato, né dall’immaginario collettivo – spiega – Si ha l’idea che l’artista campi d’aria”. “Non si capisce la concretezza e l’imprenditoria che sta dietro al sistema”, osserva ancora Shalpy che sottolinea ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) “In questo momento mi trovo in una situazione di” e per lavorare “”. È lo sfogo di, all’anagrafe Giovanni Scialpi,e personaggio dello spettacolo che, come molti altri nel suo campo, è stato duramente colpito dalla crisi causata dal Covid19. Ilha raccontato la sua situazione a Rolling Stone, rivelando una situazione di grande difficoltà economica, “come il 90% della gente che fa questo mestiere”. “Faccio parte di una fetta di persone che non è calcolata né dallo Stato, né dall’immaginario collettivo – spiega – Si ha l’idea che l’artista campi d’aria”. “Non si capisce la concretezza e l’imprenditoria che sta dietro al sistema”, osserva ancorache sottolinea ...

Avvenire_Nei : Brasile. In Amazzonia manca l'ossigeno, l'agonia di Manaus. L'appello del vescovo - pisto_gol : Dopo questo comunicato, il Giudice Sportivo e quello di Appello della Lega SerieA dovrebbero avere il buon gusto di… - espressione24 : “Scegliete un’altra montagna: meno rischiosa, ma non meno coinvolgente”. È l’appello diramato dal Corpo Nazionale S… - FQMagazineit : L’appello del cantante Shalpy: “Sono in una condizione di estrema indigenza, farei anche il cameriere. Accetterei q… - Luigi56124612 : RT @partitopirata: Il @partitopirata sottoscrive l'appello per il riconoscimento del #DirittoAllaConoscenza @GlobalCRL @Matteo_Angioli ht… -

Ultime Notizie dalla rete : L’appello del Crisi di governo Renzi-Conte: le ultime notizie di oggi Corriere della Sera