Lanuvio, cinque morti in casa di riposo vicino a Roma, ipotesi monossido di carbonio (Di sabato 16 gennaio 2021) cinque anziani sono morti nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 gennaio a Lanuvio, in una casa di riposo. Altri cinque, oltre a due operatori sanitari, sono in gravi condizioni. L'ipotesi più probabile è che una fuga di monossido di carbonio abbia intossicato nella notte gli ospiti e il personale sanitario. >> Un milione di vaccinati in Italia: per l'immunità di gregge ne servono 42 cinque morti in casa di cura a Lauvio Fatale la fuga di gas per cinque anziani ospiti della casa di cura Villa dei Diamanti, via di Monte Giove Nuovo 3, a Lanuvio, vicino a Roma. A dare l'allarme è stato un ...

