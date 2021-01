La zuppa visiva dei rivoltosi di Washington

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 16 gennaio 2021) L’intero perimetro del Campidoglio ora è protetto da recinzioni metalliche e dai militari con armi in pugno, i militari della Guardia Nazionale questa volta sono preparati. Ma preparati sono arrivati lo scorso 6 gennaio, anche i sostenitori di Trump: con il viso dipinto di rosso, bianco o blu, mantelli con bandiera (americana, ma anche dei confederati o con stampato a grandi caratteri nome Donald Trump) e abiti da supereroe; qualcuno addirittura in costume da Capitan America, qualcuno da Abramo Lincoln, c’era persino un da aquila calva, lo stemma usato per la certificazione dei documenti pubblicati dal governo federale. Quello che indossavano iper molti è divenuto solo motivo di scherno: ma si tratta di una lettura profondamente sbagliata. Perché quel che hanno deciso di infilarsi i sostenitori di Trump è invece rilevante: è il prodotto derivato dalla ...