La vittoria di Laschet è un capolavoro di Merkel. Santangelo spiega perché (Di sabato 16 gennaio 2021) Sono sempre più convinto della validità di quello che ho ribattezzato "il teorema Giorgetti": dove va la Cdu va il Ppe, dove va il Ppe vanno le istituzioni comunitarie. Ritengo quindi che il congresso dei cristiano-democratici tedeschi sia uno degli eventi destinati a segnare questa fase politica. Nei giorni scorsi, a Berlino, era trapelato un certo nervosismo, visto che i sondaggi diffusi fotografavano non solo un vantaggio di Friedrich Merz (il candidato con il maggior radicamento nella base), ma anche il fatto che il duo Armin Laschet–Jens Spahn (discretamente sostenuto dalla cancelliera Angela Merkel) sarebbe stato sotto a Norbert Röttgen (veterano della politica estera tedesca). Merz veniva accreditato di un nocciolo duro di 380 voti (su 1001) e al primo turno ne ha ricevuti effettivamente 385, Laschet ha raggiunto 380 consensi, ...

