La vittoria del premier non guarirà il governo

(Di sabato 16 gennaio 2021) A quel che si sa, all’avvio di un tormentato e laborioso weekend, Giuseppe Conte lunedì e martedì dovrebbe avere i voti sia alla Camera che al Senato per andare avanti, sostituendo Italia Viva nella maggioranza con gruppi di «responsabili» (o «costruttori» come si ama dire oggi). La quota da raggiungere al Senato – il ramo parlamentare con numeri più problematici – è di 161 «sì», equivalente alla maggioranza assoluta dei componenti, senatori a vita compresi. Le ultime notizie dicevano ieri sera che l’obiettivo non è stato ancora raggiunto ma che, con un ultimo sforzo ha buone probabilità di essere toccato. Inoltre vari costituzionalisti sono all’opera per dimostrare che per approvare le risoluzioni favorevoli alche saranno presentate non sarà necessaria la maggioranza assoluta dei componenti ma quella relativa, cosa evidentemente molto più agevole da ottenere.