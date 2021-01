La virologa Gismondo | ' Il lockdown svuota gli ospedali ma devasta l' economia'

Thalon1977 : @Adnkronos Un'esternazione della Gismondo riesce pure a farmi riacquisire fiducia nel supercommissario Arcuri e imm… - FrancescoBechis : +++ Fermi tutti +++ La Gismondo chiede responsabilità, crisi rinviata, fiuu GOVERNO: VIROLOGA GISMONDO, 'MOMENTO… -

Ultime Notizie dalla rete : virologa Gismondo

“Se noi dobbiamo porci come obiettivo quello di svuotare le terapie intensive e di allentare la pressione sugli ospedali, i lockdown sono l’unica soluzione. Ma dobbiamo guardare alla vita in toto e la ...La direttrice Laboratorio di Microbiologia del Sacco di Milano: "L'invito è che non si prendano in considerazione soltanto dati relativi a percentuali di positività o Rt, ma anche tutti gli altri fatt ...